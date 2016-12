Nebbia negli Emirati, voli in ritardo

(ANSA-AP) - DUBAI, 29 DIC - Una fitta nebbia negli Emirati Arabi sta causando numerosi problemi, compreso il ritardo di molti voli negli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi, importanti hub mediorientali. Secondo i dati del Centro Nazionale di Meteorologia e Sismologia la visibilità è scesa sotto i 50 metri in tutto il paese. Allo scalo di Dubai molti i voli in ritardo, così come in quelli di Abu Dhabi e Shariah mentre un alto numero di incidenti stradali (120 solo ieri) si registrano in tutto il paese.