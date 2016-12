Hollande concede grazia alla Sauvage

PARIGI, 28 DIC - Il presidente della Repubblica François Hollande ha accordato la grazia definitiva a Jacqueline Sauvage, la donna condannata per aver ucciso il marito violento. La Sauvage potrà uscire subito dal carcere. Jacqueline Sauvage era stata condannata a 10 anni di carcere per aver ucciso il marito che la picchiava da 47 anni e che aveva stuprato le figlie. In primavera il presidente Hollande aveva concesso alla donna una grazia parziale che non aveva annullato il verdetto di colpevolezza ma aveva concesso alla donna la possibilità di presentare la richiesta di liberazione che era stata sempre respinta dai giudici. Le figlie di Jacqueline Sauvage avevano scritto una lettera al presidente Hollande per chiedere la grazia definitiva a favore della madre, diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.