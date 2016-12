Terremoto magnitudo 6 a est di Tokyo

TOKYO, 28 DIC - Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nel Giappone meridionale alle 21.38 locali (13.38 in Italia) con epicentro nella prefettura a nord di Ibaraki, a 10 km di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando l'intensità della scossa in 6 meno sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. I servizi dei treni veloci Shinkansen sono stati temporaneamente sospesi. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.