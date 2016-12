Nepal: elefanti travolgono villaggio

KATHMANDU, 28 DIC - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite oggi in Nepal quando un branco di elefanti è entrato all'alba in un villaggio del distretto di Bardiya, travolgendo persone e case al suo passaggio. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times. Nella sua pagina online il giornale precisa che l'incidente è avvenuto nel villaggio di Praseni, in un momento in cui c'era una densa nebbia che ha impedito agli abitanti di rendersi conto delle dimensioni del pericolo. E' la prima volta, a quanto risulta, che i pachidermi hanno abbandonato il Bardiya National Park, dove risiedono, per attaccare un villaggio della zona. Un ufficiale del commissariato distrettuale ha infine detto che personale della polizia è stato inviato sul posto per far rientrare gli elefanti nel parco.