Intesa Turchia-Russia per tutta la Siria

(ANSAmed) - ROMA, 28 DIC - L'intesa tra Turchia e Russia prevede un cessate il fuoco "in tutta la Siria", e Ankara e Mosca "lavorano perché entri in vigore dalla mezzanotte di oggi". Lo riferisce l'agenzia Anadolu citando una fonte confidenziale coperta da anonimato. Lo stop alle armi è previsto "in tutte le zone di combattimento tra le forze governative e quelle ribelli". I "gruppi terroristici saranno esclusi", si precisa.