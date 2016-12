Gerusalemme annulla voto su nuove case

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - Il Comune di Gerusalemme ha cancellato il previsto voto di approvazione per oggi di circa 618 nuove case nella parte est della città, quella a prevalenza araba. Lo ha detto la Radio Militare. Secondo una componente del Comitato edilizio Hanan Rubin, citata dai media, la richiesta di annullamento sarebbe arrivata dall'ufficio del premier Benyamin Netanyahu che però non ha commentato. Secondo Rubin la decisione è stata presa anche per non aggravare le relazioni con gli Usa prima del discorso di John Kerry sul conflitto in Medio Oriente.