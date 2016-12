India: deraglia treno, almeno due morti

NEW DELHI - Almeno due passeggeri sono morti ed altri 38 sono rimasti feriti oggi prima dell'alba in India per il deragliamento di 15 vagoni del treno espresso Sealdah-Ajmer, in un incidente che ha causato l'interruzione del traffico ferroviario verso l'importante snodo di Kanpur. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. L'incidente, ha riferito l'ispettore generale Zaki Ahmad, e' avvenuto intorno alle 5,20 locali per cause imprecisate a 50 chilometri a sud di Kanpur.