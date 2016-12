'Rue du Brexit', omaggio sindaco Fn

ROMA, 27 DIC - Un omaggio alla "scelta del popolo britannico sovrano". Così il sindaco di Beaucaire ha motivato la sua decisione di chiamare una delle strade della cittadina francese 'rue du Brexit'. E, non a caso, la via scelta dal primo cittadino del Front National si trova tra rue Robert-Schumann e avenue Jean-Monnet, considerati tra i fondatori dell'Unione europea. La decisione, nonostante sia stata approvata a larga maggioranza dal consiglio della città che si trova in una delle roccaforti del partito di Marine Le Pen, ha suscitato diverse polemiche. "Non capisco perche' - ha confessato il sindaco a Le Figaro - non è che abbiamo dedicato una via a Pol Pot o a Klaus Barbie (comandante della Gestapo durante l'occupazione nazista della Francia, ndr). abbiamo semplicemente deciso di rendere omaggio alla decisione di un popolo sovrano e a dei leader che si sono assunti le loro responsabilità".