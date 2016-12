Russia sospende voli con Tu-154

MOSCA, 27 DIC - La Russia ha sospeso tutti i voli di aerei Tu-154 in attesa dei risultati dell'indagine sull'incidente aereo del Mar Nero che ha ucciso 92 persone. La sospensione riguarda solo i voli effettuati da forze dell'ordine e militari. Lo riporta Interfax citando una non identificata "fonte vicina alla situazione". "Solo il Ministero della Difesa ha questi aerei ora e dovrà decidere se continuare ad usarli o no", ha detto all'inizio di questa settimana Alexander Neradko, capo della Rosaviatsia. Il Tu-154, ha aggiunto, non è infatti più utilizzato nel settore dell'aviazione civile.