Invito sul web, migliaia a festa 15enne

ROMA, 27 DIC - Compiere 15 anni in Messico è una tappa importante. I genitori di Rubi Igarra Garcia, però, hanno voluto davvero esagerare annunciando la festa con un video su internet che in pochi giorni e' diventato virale. Oltre 1 milione di persone, secondo la Bbc, avevano risposto all'invito postato su Twitter e Facebook un mese fa. Alla fine a La Joya, Messico centrale, se ne sono presentate 'solo' migliaia. Il padre ha poi spiegato che il video era rivolto ad amici e vicini di casa ma una volta vista la reazione sui social ha pensato che non avrebbe comunque cacciato nessuno. Nell'invito il padre di Rubi diceva apertamente che "tutti erano benvenuti" al mega party che, oltre all'esibizione di tre band locali, prevedeva anche una corsa di cavalli con tanto di premio finale per il vincitore pari a 490 dollari. La corsa è poi finita in tragedia perche' un uomo di 66 anni, che aveva un suo cavallo in gara, è finito sul percorso ed è stato schiacciato dagli animali in corsa.