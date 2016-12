Appello a papa da prete rapito in Yemen

NEW DELHI, 26 DIC - Padre Tom Uzhunnalil, il salesiano indiano sequestrato da un commando estremista ai primi del marzo scorso in Yemen, ha rivolto un appello al primo ministro ed al presidente indiani, ed a papa Francesco, affinché venga compiuto ogni possibile sforzo per ottenere il suo rilascio. In un video postato su Youtube, riferisce la tv ManoramaNews, il sacerdote originario del Kerala, con una barba brizzolata incolta, parla a fatica ed appare provato. "Onorevoli primo ministro e presidente dell'India - dice - sono profondamente rattristato perché nessuna seria azione è stata intrapresa per ottenere la mia liberazione". E poi aggiunge: "Caro Papa Francesco, per favore abbi cura della mia vita. E chiedo anche ad altri vescovi di venire presto in mio aiuto. Forse nessuna iniziativa seria è stata presa - conclude mestamente - perché vengo dall'India. Se fossi stato un prete europeo, sarei stato preso molto più sul serio".