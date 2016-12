Aereo russo, tutto ok in ultimo contatto

ROMA, 26 DIC - I media russi hanno diffuso un audio che conterrebbe l'ultima conversazione tra l'equipaggio dell'aereo precipitato nel mar Nero ed i controllori di volo, in cui non ci sarebbero segnali di problemi a bordo. Lo riferisce la Bbc, aggiungendo che le voci restano calme fino a che l'aereo non scompare dai radar e la torre di controllo tenta invano di ripristinare il contatto.