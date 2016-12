Ancora rinviata nomina presidente somalo

MOGADISCIO, 26 DIC - La Somalia ha deciso di rimandare per la quarta volta consecutiva le elezioni presidenziali che erano previste il 28 dicembre. Ad annunciarlo un portavoce governativo che ha voluto però mantenere l'anonimato. Il Paese è scosso da un clima generale di intimidazioni, accuse di frodi, sanguinose rivalità tra i clan e la minaccia degli estremisti islamici di al Shabab contro ogni tipo di democrazia occidentale. Il presidente non è scelto direttamente dal voto popolare ma dai membri del Parlamento, nominati a loro volta da circa 14 mila delegati espressione dei vari clan nazionali. Il nuovo Parlamento si insedia il 28 dicembre, ma non ha trovato alcun accordo sul nome del futuro capo dello Stato.