Shinzo Abe a Pearl Habour con Obama

ROMA, 26 DIC - Il premier giapponese Shinzo Abe compirà oggi e domani una storica visita a Pearl Harbour accompagnato dal presidente americano Barack Obama. Non è il primo premier nipponico nell'esercizio delle proprie funzioni a recarsi nel porto delle isole Hawaii, in cui il 7 dicembre del 1941 venne condotto l'attacco aereo che causo' 2.400 vittime e decreto' l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Nel 1951, dopo la firma a San Francisco del trattato di pace che 'riabilitò' il Giappone dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, l'allora premier Shigeru Yoshida si fermò a Pearl Harbour e depose una corona di fiori al memoriale delle vittime. Tuttavia Abe sarà il primo premier nipponico a partecipare ad una cerimonia pubblica. Non sono previste scuse ufficiali, del resto neppure Obama si scusò per la bomba atomica durante la sua storica visita a Hiroshima nel maggio scorso.