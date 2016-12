Netanyahu convoca anche ambasciatore Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 DIC - Il premier Benyamin Netanyahu - che ha l'interim degli esteri - ha convocato oggi anche l'ambasciatore Usa in Israele Daniel Shapiro per parlare del voto all'Onu contro le colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est che ha registrato, per la prima volta da anni, l'astensione americana e non il veto. Lo sostengono i media israeliani. Questa mattina il ministero degli affari esteri a Gerusalemme aveva annunciato la convocazione oggi stesso da parte del premier degli ambasciatori dei paesi che si sono espressi a favore della Risoluzione ma non di quello americano.