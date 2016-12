Svezia: regina Silvia esce dall'ospedale

HELSINKI, 25 DIC - La regina Silvia di Svezia, ricoverata per un malore due giorni fa, è uscita dall'ospedale Karolinska di Stoccolma e "sta bene". Lo comunica il palazzo reale svedese precisando che la sovrana aveva l'influenza da qualche giorno e per questo era stata portata in ospedale, peraltro nel giorno del suo 73esimo compleanno. Nata ad Heidelberg, in Germania, la regina Silvia ha incontrato il consorte Carlo Gustavo, diventato re Carlo XVI, durante le olimpiadi di Monaco nel 1972. Si sono sposati quattro anni dopo.