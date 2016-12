Netanyahu convoca ambasciatori sì a Onu

TEL AVIV, 25 DIC - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu - che è anche ministro degli Esteri - ha convocato per oggi, giorno di Natale, tutti gli ambasciatori dei Paesi che hanno votato a favore della risoluzione Onu sulle colonie in Consiglio di sicurezza, per manifestare loro, uno alla volta, il forte disappunto di Israele. La convocazione non riguarda l'ambasciatore americano in Israele. Gli Stati Uniti si sono astenuti dal voto, senza porre il veto e di fatto consentendo l'approvazione della risoluzione.