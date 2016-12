Messaggio di Natale, Regina loda atleti

LONDRA, 25 DIC - C'è attesa in Gran Bretagna per il tradizionale messaggio di Natale della Regina, registrato in precedenza, che verrà trasmesso oggi pomeriggio. Secondo informazioni fornite da Buckingham Palace, Elisabetta II coglierà l'occasione per lodare gli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi e alla Paralimpiadi e affermerà quanta forza tragga dagli incontri con persone ordinarie che fanno cose straordinarie. La regina e il principe Filippo stanno celebrando il Natale nella loro residenza di Sandringham nel Norfolk. I due parteciperanno alla messa nonostante il forte raffreddore che ha colpito entrambi nei giorni scorso.