Attaccata casa ex capo talebani

KABUL, 24 DIC - Un commando armato ha attaccato ieri sera la residenza a Kabul del Mawlavi Abdul Salam Zaeef, un ex leader dei talebani favorevole al dialogo di pace uccidendo almeno una delle sue guardie di sicurezza. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok, precisando che Zaeef al momento dell'attacco non era in casa. Il capo della polizia criminale della capitale, Fraidoon Obaidi, ha confermato l'incidente avvenuto nell'area di Kamari e l'uccisione di un uomo della sicurezza dell'ex esponente dei talebani, che fu ambasciatore ad Islamabad quando essi furono al governo (1996-2001) e fu detenuto per qualche tempo nel carcere di Guantanamo. Dopo l'attacco e lo scontro a fuoco con la sicurezza della residenza, il commando e' riuscito a dileguarsi in moto e la polizia sta cercando di rintracciarlo. Gli osservatori considerano Zaeef come un sostenitore convinto della necessita' che i talebani entrino in un processo di pace e riconciliazione con il governo afghano.