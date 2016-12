Tunisia:sa tutto su jihadisti in rientro

TUNISI - ''Il ministero dell'Interno tunisino dispone di tutte le informazioni necessarie sugli 800 jihadisti tunisini di ritorno dalle zone di conflitto''. Lo ha affermato il ministro dell'Interno tunisino, Hedj Majdoub, in aula davanti ai parlamentari del Bardo durante l'audizione per l'uccisione dell'ingegnere tunisino Muhammad Al Zawari, avvenuta in circostanze ancora da chiarire il 14 dicembre scorso a Sfax.