India: da tribunale si' a simboli Natale

NEW DELHI - Il Tribunale nazionale verde (Ngt) ha respinto a New Delhi l'istanza di un gruppo religioso indu' mirante a proibire per presunti potenziali danni all'ambiente la vendita di alberi di Natale e la fabbricazione di abiti di Santa Claus (Babbo Natale). Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. Avvertendo che e' sbagliato sollevare preoccupazioni ambientali quando si tratta invece di possibili tensioni di altro genere (religiose), il Ngt ha detto di non riscontrare in produzione e vendita di questi simboli natalizi ''alcuna violazione della Legge per la protezione dell'Ambiente'', ed ha quindi respinto la richiesta del gruppo religioso Ojasvi Party.