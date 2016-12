Berlino: video killer, 'vi sgozzeremo'

BEIRUT, 23 DIC - "Veniamo a sgozzarvi come maiali": è l'avvertimento lanciato da Anis Amri, autore della strage di Berlino e ucciso oggi a Milano, nel video diffuso poco fa dall'agenzia Amaq vicina all'Isis. Amri lancia un invito "a tutti i fratelli ovunque essi siano": "State in allerta e combattete sulla via di Dio. Ogni essere umano in grado di combattere, vada a uccidere in tutta Europa i crociati maiali!".