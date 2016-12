Battaglione polizia russo ad Aleppo

MOSCA, 23 DIC - Il battaglione di polizia militare arrivato oggi ad Aleppo per "mantenere l'ordine nei quartieri liberati" è composto da 300-400 agenti di nazionalità russa. Lo riferisce il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Interfax. La notizia era stata anticipata stamani in una conversazione tra Vladimir Putin e il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu mandata in onda oggi dalla tv di Stato, ma non era chiaro a quale nazionalità appartenessero gli agenti.