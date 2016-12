Onu:Israele,Usa metta veto insediamenti

NEW YORK, 23 DIC - ''La risoluzione'' di condanna degli insediamenti in Cisgiordania e' ''un'iniziativa palestinese che punta far male a Israele. Chiediamo agli Stati Uniti si essere con noi e ci attendiamo che il nostro maggiore alleato continui nella sua politica e ponga il veto sulla risoluzione''. Lo afferma l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon. Il voto dell'Onu sulla risoluzione di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e' stato fissato per oggi alle 21 italiane. Lo si apprende da fonti del Palazzo di Vetro, secondo quanto riportano alcuni media Usa.