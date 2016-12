NEW YORK, 23 DIC - La bozza di risoluzione, che ricalca le posizioni del Quartetto sul Medioriente, e' stata ripresentata da Malesia, Nuova Zelanda, Senegal e Venezuela che si sono uniti all'Egitto come co-sponsor. La bozza non e' stata discussa formalmente in Consiglio anche se l'Egitto e la "troika" araba (i tre paesi che rivestono, hanno rivestito e rivestiranno la presidenza della Lega) hanno avuto contatti informali con le delegazioni del Consiglio nelle ultime settimane. Alcuni membri uscenti del Consiglio - Angola, Venezuela e Nuova Zelanda sono tra questi - vorrebbero vedere una decisione sulla questione degli insediamenti prima della scadenza del loro mandato il 31 dicembre. E in generale tra i Quindici prevale l'opinione che occorra fare qualcosa prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio approfittando della piccola finestra offerta da quanto resta della presidenza Obama.