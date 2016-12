Appello premier ai londinesi, 'viviamo Natale normalmente'

LONDRA, 22 DIC - "Non dobbiamo farci intimorire dai terroristi". Lo ha detto la premier britannica Theresa May in una intervista all'Evening Standard dopo la strage di Berlino. Il primo ministro ha lanciato un appello rivolgendosi in particolare ai londinesi che devono cercare di trascorrere il Natale "come di consueto" in modo da mandare un "chiaro messaggio" al terrorismo internazionale. Inoltre ha rassicurato sul fatto che la polizia e i servizi di sicurezza stanno lavorando al meglio per tutelare i cittadini. (ANSA)