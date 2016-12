Regina e Filippo a Sandringham

LONDRA, 22 DIC - La regina Elisabetta e il principe Filippo hanno lasciato Londra alla volta della residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, dopo aver ritardato la loro partenza di un giorno a causa di un forte raffreddore che ha colpito entrambi. Ne dà notizia Buckingham Palace. Lo spostamento, secondo la Bbc, avviene a bordo di un elicottero e non di un treno come era previsto in precedenza. La sovrana e il consorte devono trascorrere il Natale, come di consueto, col resto della famiglia reale nella tenuta dell'est Inghilterra.