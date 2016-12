Prima donna al comando pompieri Londra

LONDRA, 22 DIC - La London Fire Brigade ha il primo comandante donna nella sua lunga storia di lotta alle fiamme nella capitale britannica. Si tratta di Dany Cotton, che arriva al grado più alto, quello di Fire Commissioner dei pompieri londinesi, dopo una carriera di 37 anni all'interno del corpo in cui ha preso parte ad alcuni degli eventi più importanti e drammatici nella recente storia della metropoli. Si va dal terribile incidente ferroviario di Claphan Junction, nel 1988, quando morirono 35 persone, ai sanguinosi attacchi terroristici del luglio 2005, quando Cotton ricopriva già un importante ruolo di coordinamento nei soccorsi. Ma la nuova comandante, che assume il suo incarico all'inizio del 2017, ha garantito la sicurezza dei cittadini anche nel corso di momenti di festa per Londra, come le Olimpiadi del 2012 e il Giubileo di diamante della regina.