Conway consigliere presidenziale Trump

NEW YORK, 22 DIC - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald TRump, ha nominato consigliere presidenziale Kellyanne Conway, la portavoce della sua campagna elettorale. Conway diventa così la donna più alta in carica nella nuova Casa Bianca targata Trump. Originaria del New Jersey, 49 anni, di origini italiane da parte di madre, Conway ha lavorato come stratega e sondaggista nel partito repubblicano de si e' unita alla campagna di Trump lo scorso agosto come 'campaign manager'. In una nota Trump afferma che Coneway proseguirà nel suo ruolo di stretto consigliere, definendola "tenace e instancabile".