Russia, 71 morti per aver bevuto lozione

MOSCA, 22 DIC - Sale ad almeno 71 il numero delle persone morte a Irkutsk per aver bevuto, come se fosse una bevanda alcolica, una lozione per il bagno al biancospino che, a quanto pare, conteneva metanolo e non (o non soltanto) etanolo come indicato nella confezione: lo riferisce l'agenzia Interfax citando la portavoce delle autorità sanitarie regionali, Tatiana Lebedeva. Altre 36 persone sono ricoverate in sei diversi ospedali, cinque sono state dimesse perché le loro condizioni di salute sono migliorate e altre cinque hanno lasciato gli ospedali di loro propria volontà.