Berlino, blitz in centro profughi Amri

BERLINO, 22 DIC - La polizia ha perquisito il centro profughi a Emmerich sul Reno, in Nordreno-Vestfalia al confine con l'Olanda. L'operazione si è svolta nelle prime ore del mattino ed è durata un'ora. In azione 100 agenti, tra cui alcuni delle unità speciali. Lo ha riferito un portavoce della polizia, come riporta la Dpa. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati dell'azione. Già ieri pomeriggio gli agenti avevano preso posizione attorno al centro, nel quale il ricercato Anis Amri aveva il suo domicilio almeno per diverso tempo.