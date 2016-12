Berlino, identificata vittima israeliana

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 DIC - Il ministero degli esteri a Gerusalemme ha confermato la morte di Dalya Elyakim, la sessantenne israeliana rimasta coinvolta nell'attentato al mercatino natalizio di Berlino. Elyakin risultava dispersa dal momento dell'attacco in cui è rimasto ferito anche il marito che si trova ora in gravi condizioni in un ospedale cittadino. I due erano a Berlino per una breve vacanza. Il corpo di Dalya Elyakim dovrebbe arrivare oggi in Israele.