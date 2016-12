Israele, Katsav libero sulla parola

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 DIC - L'ex presidente israeliano Moshe Katsav è stato rilasciato oggi dalla prigione dove si trovava per una condanna a sette anni per accuse sessuali tra cui quella di stupro. L'ex presidente era in prigione da 5 anni ma ha goduto di una liberazione su parola alla vigilia della festività ebraica di Hannukka'. Katsav è uscito dal carcere nelle prime ore di questo pomeriggio accolto dalla moglie e da una piccola folla di sostenitori ma non ha rilasciato dichiarazioni. La sua libertà è dovuta al fatto che il Procuratore capo non si è opposto alla domanda di liberazione presentata domenica scorsa dai suoi legali. Katsav è stato presidente, l'ottavo, dal 2000 al 2007 quando rassegnò le proprie dimissioni a causa delle accuse per le quali è stato poi condannato.