Ambasciatore ucciso: 11 i fermati

(ANSAmed) - ISTANBUL 21 DIC - È salito a 11 il numero delle persone attualmente in stato di fermo in Turchia per i loro legami con Mevlut Mert Altintas, il poliziotto che lunedì ha ucciso l'ambasciatore russo ad Ankara, Andrei Karlov. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu. Tra queste, ci sono i genitori e la sorella del killer, fermati poco dopo l'agguato, insieme ad altri familiari. Secondo gli investigatori turchi, gli elementi emersi finora fanno ipotizzare un coinvolgimento della presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Le indagini sono state affidate a un team di 120 esperti dell'antiterrorismo turca, tra cui anche alcuni interpreti per favorire il coordinamento con la squadra di 18 investigatori giunta ieri da Mosca.