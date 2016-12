Tunisino ricercato in Nordreno-Vestfalia

BERLINO, 21 DIC - La tv tedesca N24 ritiene che "sia possibile un'azione della polizia" in Nordreno-Vestfalia, nell' ovest della Germania, "per catturare la persona ricercata, il tunisino di 21 (o 24) anni Anis A.". Secondo quanto riportato da N24, "il giovane avrebbe vissuto in un centro accoglienza profughi di Kleve", cittadina di 50mila abitanti del Nordreno-Vestfalia al confine con l'Olanda e distante oltre 600 chilometri da Berlino.