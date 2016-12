James Taylor annulla concerto a Manila

MANILA, 21 DIC - James Taylor ha deciso di annullare il concerto che avrebbe dovuto tenere a febbraio nella Filippine in polemica con il presidente Rodrigo Duterte e le sue politiche anti-droga. Con un annuncio su Twitter, il cantautore americano ha spiegato di trovare "inaccettabili e preoccupanti" le esecuzioni sommarie per reati di droga messe in atto dal controverso leader filippino. I biglietti per il concerto del 25 febbraio saranno rimborsati, ha assicurato Taylor scusandosi con i suoi fan. Da quando è salito al potere Duterte oltre 6.000 persone sono state giustiziate per reati di droga.