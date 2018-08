Venezuela:Maduro,carcere per chi specula

CARACAS, 23 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha minacciato mercoledì sera imprenditori e commercianti di "farli arrestare" se non rispetteranno i prezzi concordati nell'ambito del Programma di ripresa economica varato lunedì. In un intervento radio-televisivo a reti unificate, Maduro ha ricordato che "abbiamo preso accordi per il prezzo di 25 prodotti e questi prezzi il popolo deve farli rispettare. Vi chiedo - ha aggiunto rivolgendosi ai venezuelani - di segnalarmi chi viola gli accordi e faremo intervenire il Sebin (agenti dei servizi di intelligence) per arrestarlo". Il capo dello Stato ha quindi fatto l'esempio del gerente di un supermercato di Caracas sottolineando che si trattava di un "reato di speculazione". "I prezzi erano stati aumentati del 200% - ha assicurato - e gli abitanti di Caurimare lo hanno denunciato e subito sono arrivati gli agenti del Dipartimento di difesa del consumatore (Sundde) che si sono portati via il responsabile della violazione della legge con le manette ai polsi".