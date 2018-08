Francia: 54% francesi deluso da Macron

PARIGI, 22 AGO - Secondo un sondaggio Elabe commissionato da Bfm-Tv, il 54% dei francesi si dicono "deluso" dall'operato di Emmanuel Macron, mentre circa il 60% dei francesi ritiene che la politica del governo abbia "peggiorato la propria situazione personale". Inoltre, 6 intervistati su 10 definiscono il presidente "inquietante". Per Macron, si tratta del secondo peggior risultato in popolarità dall'inizio del mandato, nel luglio 2017. Un terzo ritiene "troppo presto" per pronunciarsi sui risultati del presidente, il 14% si dice "soddisfatto". Se tre quarti dei francesi ritengono "dinamico" Macron, il 60% lo ritiene "inquietante" e l'80% pensa che sia un presidente "autoritario".