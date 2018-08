Trump: per esperti impeachment possibile

ROMA, 22 AGO - Un eventuale impeachment di Donald Trump è adesso una possibilità concreta: è il parere di esperti giuridici americani alla luce dell'ammissione dell'ex avvocato del presidente, Michael Cohen, che ieri si è dichiarato colpevole di 8 capi d'accusa, fra cui il pagamento di due donne - durante la campagna elettorale - per comprarne il silenzio, agendo "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". Cohen non ha fatto il nome del "candidato", ma questo non solleverebbe Trump dalle sue presunte responsabilità. Le ammissioni dell'avvocato sotto giuramento "stabiliscono che il presidente era complice nelle violazioni della campagna rispetto alle quali Cohen si è dichiarato colpevole", ha commentato al New York Times Philip Allen Lacovara, già consigliere dei procuratori speciali che indagarono sul ruolo dell'ex presidente Richard Nixon nello scandalo Watergate.