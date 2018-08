Russiagate: Manafort colpevole

WASHINGTON, 21 AGO - Colpevole per otto capi di imputazione, di cui cinque per frode fiscale: e' il verdetto raggiunto per ora dalla giuria del processo a Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump. Il giudice ha dichiarato la nullità degli altri 10 capi di imputazione che pendevano su Manafort su cui la giuria non e' riuscita a raggiungere il consenso.