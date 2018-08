Brexit: Raab, Gb fuori da Ue a marzo

BRUXELLES, 21 AGO - Qualsiasi sarà la situazione, "a marzo del prossimo anno, il Regno Unito lascerà comunque l'Ue. Saremo preparati per tutte le eventualità possano emergere dai negoziati. Ma vengo qui con energia rinnovata e vigore, per riuscire" a trovare un'intesa. Così il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab, nella conferenza stampa al termine del nuovo round negoziale col capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier.