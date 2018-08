Venezuela: 460 al giorno entrano Brasile

SAN PAOLO, 21 AGO - Secondo dati della polizia federale brasiliana, circa 460 venezuelani entrano in Brasile ogni giorno, fuggendo dalla grave crisi economica e sociale nel loro paese. La situazione è particolarmente tesa a Pacaraima, sulla frontiera stessa, dove durante lo scorso weekend residenti brasiliani hanno preso d'assalto una tendopoli di migranti, dopo che un commerciante locale ha denunciato di essere stato derubato e malmenato da un gruppo di venezuelani. Ieri notte, una trentina di veicoli ha attraversato la cittadina in una improvvisata "carovana della pace", per cercare di calmare gli animi, ma i media locali continuano a informare di denunce, accuse ed espressioni xenofobe che si diffondono rapidamente attraverso i social. La stessa governatrice di Roraima, Suely Campos, ha dichiarato che "se mi devo occupare di questi venezuelani, i nostri cittadini brasiliani stanno rimanendo indietro".