Praga '68, premier Babis fischiato

PRAGA, 21 AGO - Il premier ceco Andrej Babis e' stato oggi fischiato durante il discorso tenuto per commemorare l'invasione del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia nel 1968. ''Via di qui, agente della Stb! Vai a casa! Vergogna!'', scandivano fischiando centinaia di persone, radunatesi davanti all'edificio di Radio Praga per assistere all'evento ma anche per ricordare al premier il suo passato d'agente della famigerata polizia segreta comunista e per protestare contro la sua politica sostenuta in Parlamento dal partito comunista (Kscm) non riformato. ''La liberta' e la democrazia in questo paese non sono minacciate. Ognuno e' libero di dire ciò che vuole, di fondare un partito politico e di criticare quello che gli pare'', ha detto il premier Babis, aggiungendo di non voler commentare la situazione creatasi attorno a lui e se n'e'andato subito dopo il discorso.