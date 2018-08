Russi a favore invasione Cecoslovacchia

MOSCA, 21 AGO - I russi che sostengono l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia sono di più di coloro che la condannano. A cinquant'anni dall'evento che mise fine alla Primavera di Praga lasciando sul terreno 200 morti, un sondaggio del centro demoscopico Levada svela che il 36% dei russi ritiene "decisamente" o "piuttosto" corretta la decisione del Cremlino di intervenire militarmente. Solo il 19% degli intervistati pensa che sia stato uno sbaglio. Il 45% delle persone interpellate da Levada ha detto di non essere in grado di dare una risposta. Lo studio rivela inoltre che quasi la metà dei russi (46%) non sa completamente nulla dell'invasione della Cecoslovacchia del 1968, il 22% sostiene di saperne qualcosa, il 21% di averne letto, e appena l'11% dice di conoscere bene questa pagina di storia. Inoltre, più del 75% di coloro che hanno meno di 25 anni non sa nulla di ciò che è successo in Cecoslovacchia.