Siria: Assad prega per Festa Sacrificio

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 AGO - Il presidente siriano Bashar al Assad è apparso oggi sugli schermi della tv di Stato siriana e sui principali account governativi sui social media mentre prega in una moschea di Damasco in occasione del primo giorno della Festa del Sacrificio (Id al Adha), una delle principali ricorrenze nel calendario musulmano. L'agenzia di notizie Sana e la tv di Stato hanno dato ampio risalto alla notizia dell'apparizione di Assad in pubblico, in un contesto in cui le truppe governative, sostenute da Iran e Russia, hanno ripreso il controllo di gran parte della Siria occidentale, con l'eccezione dell'enclave di Idlib, sotto influenza turca. Il presidente Assad appartiene alla comunità alawita, che fa parte della galassia sciita ma che non è considerata parte dell'Islam da diverse scuole religiose islamiche.