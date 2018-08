Islam: al via pellegrinaggio

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 AGO - Anche quest'anno la disputa tra Qatar e Arabia Saudita domina il pellegrinaggio alla Mecca, rito che in queste ore sta coinvolgendo circa due milioni di musulmani provenienti da tutto il mondo e che si concluderà venerdì. La rottura diplomatica tra Riad e Doha caratterizza il dibattito in queste ore circa l'opportunità che un solo paese, l'Arabia Saudita, possa di fatto decidere quali e quanti musulmani possano recarsi nei luoghi santi nella Penisola araba. Il Qatar ha accusato l'Arabia Saudita di non rilasciare permessi per i fedeli qatarini, mentre da Riad rispondono che hanno previsto una quota di 1.200 cittadini del Qatar. Tra questi, chi ha fatto richiesta, afferma di esser stato di fatto bloccato per questioni burocratiche. Le autorità saudite replicano affermando che ci sono pellegrini qatarini a Mecca, e che l'anno scorso, primo anno della crisi tra i due paesi, più di 1.500 fedeli erano giunti da Doha. Il pellegrinaggio (hajj in arabo) è uno dei cinque pilastri dell'Islam.