Putin e Merkel discutono consumi gas Ue

MOSCA, 21 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno discusso "le proiezioni sul consumo di gas naturale in Europa" durante i loro negoziati nel fine settimana. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Putin e Merkel hanno discusso "le previsioni sul volume del consumo di gas nel continente europeo", ha detto Peskov. Le parti hanno riconosciuto che tali previsioni variano in modo significativo. "Ci sono posizioni diverse: è ovvio che il consumo aumenterà ma non è stato ancora analizzato in quale misura", ha notato Peskov. Il presidente Putin ha detto poi che il trasporto di gas attraverso l'Ucraina continuerà. Lo riporta Interfax.