Malaysia, sparito strumento radioattivo

ROMA, 21 AGO - Uno strumento radioattivo che potrebbe essere utilizzato per fabbricare una cosiddetta 'bomba sporca' se cadesse nelle mani sbagliate è sparito da un camion all'inizio di questo mese a Kuala Lumpur: le autorità, riporta la Bbc, ne hanno confermato la scomparsa ma insistono che "tutto è sotto controllo". Lo strumento, un grande 'tubo' del peso di 23 chili, è di proprietà di una società specializzata in applicazioni di radiografia industriale quali i test su grandi strutture in metallo per individuare eventuali crepe. La sostanza contenuta al suo interno - l'isotopo radioattivo iridium-192 - potrebbe seriamente contaminare l'ambiente se l'oggetto fosse smantellato in modo improprio. Ma soprattutto c'e' il rischio che venga usato per produrre una bomba ad alto potenziale abbinando l'iridium-192 ad un ordigno esplosivo convenzionale. I due dipendenti che si trovavano a bordo del camion sono stati interrogati e rilasciati. Tra le ipotesi, oltre al furto, non si esclude che l'oggetto sia caduto dal camion.