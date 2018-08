Incontri famiglie divise da Guerra Corea

PECHINO, 20 AGO - Le due Coree hanno dato il via all'atteso ciclo di incontri tra le famiglie separate dalla Guerra di Corea (1950-53) nello scenografico resort turistico del monte Kumgang, nella Corea del Nord. L'iniziativa è la prima in quasi tre anni e rientra negli sforzi per "rasserenare" i rapporti intercoreani, così come concordato tra i due leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" Kim Jong-un, nel summit tenuto il 27 aprile al villaggio di confine di Panmunjom. Il piano concordato questa volta si basa su due turni: il primo da oggi a mercoledì, il secondo da venerdì a domenica. Seul ha designato 89 persone per il primo turno, mentre la Corea del Nord ne ha scelte invece 83 per il secondo: i partecipanti, nel rigido protocollo concordato, potranno riunirsi in sei occasioni con i familiari separati. A 65 anni dalla fine della Guerra di Corea, il numero di potenziali partecipanti si riduce sempre più, dato che si tratta in prevalenza di ultraottantenni.