Khamenei, complotti contro unità Islam

TEHERAN, 20 AGO - La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha fatto appello a tutti i musulmani perché si guardino dai "piani satanici" degli Usa per creare divisioni e guerre tra i Paesi islamici. "Gli americani hanno sempre alimentato tali complotti", ha avvertito Khamenei, in un messaggio per la fine del mese del pellegrinaggio alla Mecca. In questa occasione, quando si svolgono le cerimonie del cosiddetto 'ripudio dei pagani', l'Iran invita tradizionalmente i pellegrini a dar vita a manifestazioni politiche contro gli Stati Uniti e Israele. Iniziative che ogni anno provocano tensioni con le autorità saudite ospitanti. "Chiedete ad Allah di tagliare le mani degli Usa, delle altre potenze arroganti e dei loro sostenitori", ha affermato ancora la Guida suprema nel messaggio ai pellegrini.